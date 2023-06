EdF ‍: La France trop forte, l'étonnant constat venu de Grèce

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Malgré une finale de Coupe du monde perdue fin 2022, l'équipe de France n'abdique pas et continue de rester dans ses standards de nation dominante du football. Face à la Grèce, sans séduire dans le jeu, les Bleus ont visiblement impressionné leurs adversaires.

En s'imposant 1-0 contre la Grèce grâce à un penalty de Kylian Mbappé, l'équipe de France a remporté son quatrième match des éliminatoires de l'Euro 2024. Pour le moment, c'est un parcours sans encombre pour les hommes de Didier Deschamps. Si le jeu prôné par la France n'a pas été flamboyant, cela a été suffisant pour mettre en grande difficulté des Grecs, impuissants devant à la solidité défensive de la charnière française. Après cette rencontre perdue et malgré des circonstances litigieuse avec un carton rouge contre son défenseur et un pénalty à retirer pour Mbappé, Gustavo Poyet a concédé que la mission était trop difficile de jouer contre une équipe avec autant de talents que l'équipe de France. « Depuis que je suis arrivé en équipe nationale, c'était le match le plus dur qu'on a eu à jouer. La différence entre la France et nous est incroyable » a avoué l'ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux qui s'est retrouvé sans solution contre les Bleus.

Les Bleus impressionnants sans forcer

C'est peut-être là que réside la force de cette équipe. Sans briller, l'équipe de France parvient toujours à s'en sortir et à trouver la faille. Désormais, c'est souvent grâce à un but de Kylian Mbappé qui a d'ailleurs atteint la barre des 40 réalisations en sélection. Juste derrière Antoine Griezmann et ses 43 buts ou Olivier Giroud, toujours présent avec 54 pions. L'équipe de France reste impressionnante pour toutes les équipes qui se dressent devant elle. Même si l'impression extérieure n'est pas incroyable. Les Pays-Bas, quart de finalistes de la Coupe du monde 2022, ont toutefois concédé 4 buts contre les Tricolores signe que la France fera encore une fois figure de pays favori pour remporter les prochaines compétitions internationales. Avec l'Euro 2024 en ligne de mire pour Didier Deschamps.