France : Le retour de Giroud avec Benzema et Mbappé, c'est non !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Buteur en forme de l'AC Milan, Olivier Giroud revient en haut de l'actualité à un mois de deux matchs amicaux que l'équipe de France jouera à Marseille et Villeneuve d'Ascq.

Ceux qui pensaient qu’Olivier Giroud avait décidé de rejoindre Zlatan Ibrahimovic à l’AC Milan pour tranquillement vivre dans l’ombre de la star suédoise se sont plantés. Alors qu’Ibra est toujours absent suite à sa blessure au tendon il y a trois semaines, OG fait oublier Zlatan. Dans le choc énorme contre l’Inter, c’est l’attaquant français des Rossoneri qui a permis à son équipe de renverser une situation bien mal engagée, son doublé donnant la victoire à Milan et relançant la course au Scudetto. Mercredi, encore une fois titulaire, cette fois en Coupe d’Italie face à la Lazio, le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France a signé un nouveau doublé. En Italie, la presse s’enflamme pour « DiavOlivier », ce diable d’Olivier Giroud. De quoi forcément relancer un bon vieux débat sur le retour de l’attaquant de 36 ans chez les Bleus après en avoir été écarté suite à l’Euro 2021. Mais pour Dominique Grimault, il est impossible que Didier Deschamps fasse le choix de rappeler Olivier Giroud.

Olivier Giroud, une époque terminée en équipe de France ?

#Opta Olivier #Giroud a inscrit 10 buts en 8 matchs officiels débutés titulaire à San Siro.

Sur les 10 dernières saisons, c'est seulement le 3ème joueur du Milan (après Ibrahimović et Çalhanoğlu) capable de marquer lors de 4 matchs consécutifs titulaire à San Siro. pic.twitter.com/6t7TQdJrmd — ACMilanFRA 🇨🇵 (@ACMilanFRA) February 9, 2022

Sur la chaîne L’Equipe, le vétéran du journalisme sportif a défendu ses arguments. « Là, on veut remettre une pièce dans la machine, on est dans la culture de l’instant. Je regardais la presse italienne il y a encore trois semaines, et elle se posait des tas de questions sur Olivier Giroud. A Milan, il a été souvent indisponible, Que ce soit un soldat magnifique, que ce soit un battant, on est absolument tous d’accord. Giroud a une carrière exemplaire, à 36 ans il colle encore des doublés avec le Milan qui n’est pas un petit club. Maintenant, revenir en équipe de France, quand Mbappé et Benzema se régalent ensemble et veulent jouer ensemble. Quand vous avez des Coman, des Ben Yedder, des Diaby, des Griezmann et en réserve Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Amine Gouiri, vous pensez que Didier Deschamps peut rappeler Olivier Giroud ? Je n’y crois pas une seconde », a prévenu Dominique Grimault sans convaincre tout le monde sur le plateau de la chaîne sportive. Le sélectionneur national aura le fin mot lorsqu'il dévoilera la liste des joueurs convoqués pour affronter la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud le mois prochain.