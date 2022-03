France : Kylian Mbappé déchire une invitation du Qatar !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

C'est ce vendredi 1er avril qu'aura lieu le tirage au sort de la Coupe du Monde de Football qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. L'Emir comptait sur Kylian Mbappé, il n'a pas obtenu gain de cause.

Le Qatar a l’intention de mettre les petits plats dans les grands à l’occasion de l’organisation du Mondial, et le pays gazier a bien l’intention de démontrer dès ce vendredi, à l’occasion du tirage au sort de la phase finale. Doha souhaite que les plus grandes stars du football soient là, et les invitations se sont multipliées afin de les faire venir pour ce grand « spectacle » que sera ce premier grand événement lié au Mondial. Selon L’Equipe, Tamim ben Hamad Al Thani souhaitait que Kylian Mbappé soit présent afin de représenter, avec Didier Deschamps, la France, qui aura forcément la vedette lors de ce tirage puisque les Bleus sont champions du monde en titre et sont favoris pour conserver leur titre. L’Emir a pris contact avec la Fédération Française de Football et Noël Le Graët afin de tenter de trouver un accord afin d’assurer que l’attaquant du PSG puisse faire dans des conditions idéales l’aller-retour vendredi vers le Qatar.

Mbappé refuse l'invitation de l'Emir du Qatar

DIRECTION LE QATAR 🇫🇷✈️🇶🇦



Soirée mémorable pour une qualification méritée.

Une grosse pensée pour toutes les familles des victimes 13.11.15.

Et aussi une grande fierté de rejoindre la légende J.Fontaine avec ce quadruplé. #KYLI4N pic.twitter.com/njHbgWJBCN — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 13, 2021

Cependant, même s’il est salarié du Paris Saint-Germain, et donc indirectement du Qatar, Kylian Mbappé a poliment mais fermement refusé cette invitation. La star des Bleus, encore une fois démoniaque contre l’Afrique du Sud, a fait savoir qu’il n’était pas le capitaine de l’équipe de France et que si un joueur devait représenter les champions du monde en titre, c’était plutôt Hugo Lloris et pas lui. D’autre part, Kylian Mbappé a rappelé que le PSG jouait dimanche contre Lorient au Parc des Princes, et il est évident que dans le climat actuel il était plus utile pour lui de s'entraîner sous les ordres de Mauricio Pochettino plutôt que d'avoir une mission d'ambassadeur de la France au Qatar. Ce choix fort, et plutôt logique, intervient au moment même où Mbappé et l'Emir négocient une possible prolongation de contrat avec le club de la capitale. Chacun interprète à sa façon ce refus, même si la star française a toujours assumé ses choix sans aucun problème.