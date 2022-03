La France en mode régalade face à l'Afrique du Sud !

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Match de préparation pour le Mondial 2022

Stade Pierre Mauroy (Villeneuve d’Ascq)

France-Afrique du Sud 5-0

Buts : Mbappé (23e et 76 sur pén.), Giroud (33e), Ben Yedder (82e), Guendouzi (90e+2)

Expulsion : Mudau (84e)

La France a surclassé l'Afrique du Sud 5-0 à Lille. Buts, spectacle et domination totale, les hommes de Didier Deschamps ont rassuré.

Face à l’Afrique du Sud, 66e du classement FIFA, la France ne tardait pas à prendre le dessus. Giroud sollicitait Williams avec un bel extérieur détournée par le portier (5e). Puis, Mbappé s’essayait de loin et frôlait le poteau (16e). Ce n’était que partie remise pour le gamin de Bondy. Griezmann centrait pour lui. Le prodige du PSG enveloppait parfaitement son ballon pour trouver la lucarne opposée de Williams. La France doublait la mise dix minutes plus tard. Sur une mauvaise relance sud-africaine, Kanté récupérait le ballon avant que Griezmann ne lance Giroud. Le buteur du Milan AC slalomait dans la surface entre les défenseurs avant de marquer son 48e but avec les Bleus, revenant à trois unités du record de Thierry Henry. Williams avait décidément du travail, face à Digne puis Rabiot, pour maintenir les Bafana-Bafana dans le match.

5 - Kylian Mbappé a trouvé la faille lors de chacun de ses 5 derniers matches avec l’équipe de France (8 buts au total), devenant le 1er Bleu à y parvenir depuis Karim Benzema entre novembre 2013 et juin 2014 (7 buts en 5 rencontres). Inarrêtable. #FRAAFS pic.twitter.com/FUfGCtRktc — OptaJean (@OptaJean) March 29, 2022

Sifflé par le public lillois avant le match, le Lensois Jonathan Clauss n’était pas déstabilisé pour autant. Sur une montée, il envoyait un boulet de canon qui rasait le but de Williams (50e). Deux minutes plus tard, Mbappé voyait sa frappe trouver la barre après un nouvel arrêt de Williams. Ronwen Williams était encore au rendez-vous devant Giroud ensuite. Les Bleus étaient déchaînés et amusaient le public lillois. Sur une belle action, Digne trouvait le poteau avant que Giroud ne tente un coup du scorpion qui passait au-dessus. Mbappé, intenable poussait Xulu à la faute dans la surface avant de se faire justice lui-même. Ben Yedder participait à la fête après une belle remise de la tête de Pogba. L’Afrique du Sud buvait le calice jusqu’à la lie et Mudau laissait son équipe à dix après une semelle sur Digne. Guendouzi venait marquer son premier but en Bleu dans les arrêts de jeu. La France conclut son rassemblement de mars par un second succès en autant de matches et le plein de confiance à huit mois du Mondial au Qatar.