France ‍: Kylian Mbappé désormais au-dessus de Platini

Avec son doublé réalisé aux Pays-Bas ce vendredi soir, Kylian Mbappé a atteint la marque des 42 buts inscrits en Equipe de France. C'est une réalisation de plus que Michel Platini, égalé puis dépassé dans la même soirée. L'ancien numéro 10 des Bleus, longtemps leader du classement des buteurs en bleu, est désormais cinquième. Mbappé quatrième depuis ce soir n'a plus que Griezmann, Henry et Giroud à rattraper. A 24 ans, on se dit qu'il ne devrait pas avoir de problème à prendre la tête du classement très prochainement.