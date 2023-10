France ‍: Konaté et la santé mentale, il va droit au but

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

La question de la santé mentale des sportifs est de plus en plus souvent au coeur des discussions, et Thierry Henry a décidé d'en faire un sujet majeur. Ibrahima Konaté, défenseur de Liverpool et international tricolore, a abordé cette question.

En début de semaine, et en marge de la préparation de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry a été interrogé sur Alexis Beka Beka, le jeune joueur de l’OGC Nice qui a tenté de se suicider. Une question qui a permis au sélectionneur des Espoirs de faire du sujet de la santé mentale des footballeurs une vraie priorité que le champion du monde 1998 veut même porter sur l’ensemble de la population. « Quand on a vu ces images du joueur sur le pont, on s’est tous penchés sur nos problèmes à nous. Moi, ça m’a fait réfléchir sur mes problèmes. J’en ai comme tout le monde, on les cache, on les masque. On essaye de faire des choses pour ne pas y penser. De temps en temps, il y a des personnes qui arrivent à bout. Ça ne s’est pas produit, mais c’est dommage qu’on arrive à ça pour réaliser. Maintenant, il faut qu’il y ait des ouvertures, des portes, des compréhensions pour que les gens puissent s’exprimer sans avoir peur ou honte », a confié un Thierry Henry visiblement touché par ce thème. Et il n’est pas le seul.

Les joueurs doivent être protégés

Alors que depuis 24 heures Prime Vidéo diffuse un documentaire intitulé Strong, et qui montre la souffrance de certains sportifs de haut-niveau à un moment de leur carrière, c’est Ibrahima Konaté, défenseur de Liverpool et international français, qui s’est exprimé sur ce sujet en conférence de presse avant les matchs contre les Pays-Bas et l’Ecosse. « J'ai bien aimé ce moment où Monsieur Thierry Henry a parlé de la santé mentale des joueurs parce que c'est un sujet très important, on ne le souligne pas assez. Vous, les journalistes, avez un métier qui est de poser des questions, de critiquer les joueurs, et ça aussi ça joue sur la santé mentale des joueurs. Ce sont des aspects qui sont très difficiles à digérer pour certains joueurs à la fin des matchs, ils regardent les critiques et ils se font insulter. Il y a ce côté-là, d'autres aspects. Je pense que c'est plus facile de s'exprimer aujourd'hui, mais il y a des joueurs qui ont peu d'amis, pas de famille ou qui sont timides, il faut se poser la question de savoir comment ils font pour parler. Il faut tous se poser la question au quotidien quand un joueur ne va pas bien, il faut essayer d'aller vers lui. En parlant avec lui et en étant sincère, je pense qu'il peut s'ouvrir », a confié le joueur de 24 ans.