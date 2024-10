France-Israël ‍: Le Préfet de Police promet du très haut niveau

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Le mois prochain, la France reçoit Israël au Stade de France dans le cadre de l’avant-dernière journée de la Ligue des Nations. Un dispositif de sécurité renforcé sera mis en place pour empêcher les incidents dans et à l’extérieur du stade.

La France a fait le travail à Budapest ces derniers jours. Opposée à Israël, la délégation tricolore l’a emporté logiquement (4-1) en Ligue des Nations. Un mois plus tard, le jeudi 14 novembre, les deux équipes vont déjà se retrouver pour le match retour, comptant pour l’avant-dernière journée de la phase de poules de la compétition. La rencontre a été confirmée ces derniers jours au Stade de France, ce qui oblige les autorités françaises à déployer un dispositif de sécurité renforcé en raison du contexte géopolitique au Moyen-Orient et du conflit israëlo-palestinien, comme l’a confirmé le préfet de police à BFM TV et RMC Sport ces dernières heures. Pour éviter les incidents entre supporters ou d’autres événements de ce type, un système extrêmement renforcé sera instauré à l’intérieur de l’enceinte sportive francilienne mais aussi à l’extérieur.

France - Israël disputé dans un contexte tendu

Le préfet de police a détaillé le plan d’action qui sera mené pour tenter de limiter au maximum les tensions qui feront à n’en point douter partie du contexte de la rencontre : «C’est un match à haut risque. Il y aura un dispositif de sécurité extrêmement renforcé qui sera de très haut niveau. On intervient à l’intérieur d’un stade où on est requis par l’organisateur, la Fédération française de football. Il faut se préparer à toutes les hypothèses, dont celle d’avoir à entrer à l’intérieur pour éviter des incidents», a affirmé Laurent Nunez. Des fouilles importantes auront également lieu à l’entrée du stade. Après avoir délocalisé la rencontre contre la Belgique que cette dernière devait organiser, le casse-tête continue concernant les organisations des rencontres impliquant Israël. Sur le terrain, l’enjeu reste le même pour les Bleus qui devront l’emporter coûte que coûte pour s’offrir une finale pour la première place en Italie quelques jours plus tard.