France-Israël ‍: Attention danger pour les supporters

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

C'est dans un climat très tendu que l'équipe de France recevra Israël jeudi soir au Stade de France. Les autorités israéliennes demandent à leurs supporters de ne pas assister à cette rencontre.

Tandis que le ministre français de l'Intérieur a fermement repoussé l'idée de délocaliser la rencontre France-Israël, et que l'entourage d'Emmanuel Macron a fait savoir que ce dernier sera dans les tribunes du stade de Saint-Denis pour cette rencontre de Ligue des Nations, du côté d'Israël on appelle à la prudence. Quelques jours après les graves incidents en marge d'un match d'Europa League à Amsterdam, l'Etat hébreux craint que la violence soit encore de mise autour de la rencontre face à la France. Dans un communiqué, le Conseil de sécurité nationale israélien appelle les supporters de son équipe à se montrer d'une prudence absolue et à renoncer à cette rencontre compte tenu des informations qui lui reviennent autour de possibles nouvelles agressions.

Israël pense que des incidents auront lieu à Paris

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 pour le dernier rassemblement de l’année de nos Bleus 📋



Félicitations à Lucas Chevalier pour sa première dans le groupe 🇫🇷🙌#FiersdetreBleus pic.twitter.com/RIS2oyWvAA — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 7, 2024

Le message des autorités israéliennes est très clair et il « recommande aux Israéliens à l’étranger d’agir en prenant des précautions notamment pendant la semaine à venir, d’éviter totalement de se rendre à des rencontres sportives et événements culturels auxquels participent des Israéliens, surtout au prochain match de l’équipe d’Israël à Paris (...) Des organisations qui veulent s’en prendre à des Israéliens ont été identifiées dans un certain nombre de villes européennes ». Alors que la billetterie de cette rencontre sera ultra-sécurisée, et que les forces de l'ordre seront déployées en nombre puisque l'on évoque 4.000 policiers et gendarmes et 1600 agents de sécurité autour et dans le stade de France afin d'éviter les débordements, les spectateurs seront plutôt rares. Moins de 20.000 places auraient été vendues pour cette rencontre de football, preuve que l'inquiétude existe au sein du grand public.