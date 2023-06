France ‍: Hervé Renard va virer 3 joueuses et il assume

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Dans la perspective du Mondial féminin, qui se déroule cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande, Hervé Renard a convoqué 26 joueuses. Mais, il va devoir réduire sa liste à 23 et forcément cela va faire mal.

Le rôle de sélectionneur national n’est pas toujours facile, notamment lorsqu’il faut prévenir des joueurs au dernier moment qu’ils ne participeront pas à une compétition mondiale. Le 22 mai 1998, dans le secret de Clairefontaine, et en fin de soirée, Aimé Jacquet avait fait venir six joueurs (Lionel Letizi, Ibrahim Ba, Martin Djetou, Nicolas Anelka, Sabri Lamouchi et Pierre Laigle) pour leur dire qu’ils quittaient le groupe et ne joueraient pas le Mondial finalement gagné par la France à domicile. Le sélectionneur avait ensuite reconnu avoir vécu l’un des pires moments de sa carrière.

Ce genre de scénario ne sera évidemment pas identique, mais en convoquant 26 joueuses au lieu de 23 pour préparer le Mondial féminin, Hervé Renard va lui aussi devoir faire le malheur de trois internationales tricolores. Présent en conférence de presse ce lundi, le sélectionneur de l'équipe de France féminine assume déjà ce choix et les effets que cela va engendrer. Il sait même quand les trois joueuses seront informées qu’elles devront quitter leurs coéquipières.

23 Bleues et pas 26 pour le Mondial 2023

Fin de la première semaine de préparation avec le sourire 😀 🙌 #FiersdetreBleues pic.twitter.com/bi5VKsGq06 — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) June 24, 2023

Une décision qu’Hervé Renard ne prendra assurément pas de gaieté de cœur. « Il faut voir les choses de façon positive. Était-il préférable de ne pas être retenue ou vaut-il mieux être dans un groupe de 26 et avoir sa chance pour terminer dans les 23 pour une compétition ? Je sais que la décision ne sera pas facile, mais ça fait partie du football. Quand vais-je décider ? C'est assez simple puisque quand on va jouer en Irlande le 6 juillet, c'est un match de préparation, vous avez le droit à 6 changements et à 23 joueuses sur la feuille de match. Forcément, même si les 26 joueuses font les voyages, si elles sont 3 en tribunes, elles auront compris, même si je leur dirai avant bien sûr », a expliqué le sélectionneur de l’équipe de France féminine, sachant que la liste définitive pour le Mondial 2023 doit être envoyée à la FIFA avant le premier match, qui pour les Bleues sera le 23 juillet à Sydney contre la Jamaïque.