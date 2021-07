France : Guy Stéphan menacé à cause de l'Euro ?

Dans : Equipe de France.

Fidèle adjoint de Didier Deschamps depuis de longues années, Guy Stéphan serait sur la sellette après l'élimination de l'équipe de France par la Suisse lors de l'Euro 2021.

Le tir au but manqué par Kylian Mbappé a plongé dans le désarroi les supporters des Bleus, mais il a également poussé la Fédération Française de Football à une remise en question brutale. Si l’avenir de Didier Deschamps semble assez clair, l’actuel sélectionneur national n’ayant rien à craindre, autour de lui cela s’agite énormément depuis le retour de Bucarest après la sortie de route contre la Suisse. Ce qui est certain c’est que l’élimination de la France lors de l’Euro 2021 aura des répercussions. Et selon le Journal du Dimanche, cela pourrait même se concrétiser au sein du premier cercle de Didier Deschamps, puisque Guy Stéphan, qui accompagne DD depuis des années, et même avant les Bleus, serait dans le collimateur de la directrice générale de la FFF, laquelle a accompagné la délégation tricolore durant toute la compétition.

Le JJD affirme que Florence Hardouin est revenue à Paris avec quelques idées en tête, et notamment de revoir la composition du staff. « Celle qui dirige de main de fer aurait plusieurs membres du staff dans le collimateur. Guy Stéphan en ferait partie. Sollicitée par nos soins, Florence Hardouin dément fermement et dénonce des rumeurs infondées », précise Solen Cherrier. L’hebdomadaire explique que l’adjoint de Didier Deschamps, qui apprécie Florence Hardouin, n’aurait notamment pas apprécié que l’absence de l’intendant des Bleus pendant une semaine, suite à un arrêt maladie, ne soit pas compensée, le chauffeur du bus de l'équipe de France étant désigné pour assurer ce remplacement, ce qui a perturbé l'organisation tricolore. On voit mal la FFF se séparer de Guy Stéphan pour de telles broutilles, même si certains bruits font état d'une réelle tension interne au staff durant l'ensemble de l'Euro.