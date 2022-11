EdF:  Benzema et Varane, l'ultimatum est fixé

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

A désormais quatre jours du premier match du mondial, Karim Benzema et Raphaël Varane n’ont toujours pas pris le chemin de l’entrainement collectif. Les deux joueurs continuent de s’entrainer à part et chaque jour qui passe réduit leurs chances d’être opérationnels pour la rencontre d’ouverture face à l’Australie.

Ce vendredi soir, les Bleus ont donc fait sans deux de leurs cadres et si cela devait perdurer encore dimanche, alors Didier Deschamps ne prendrait pas de risque et se priverait d’eux pour le premier match de la poule. Varane comme Benzema commencent en tout cas à manquer de temps de jeu et de sensations, même s’ils ont tous les deux expliqué après la séance de jeudi ne pas avoir senti de gênes lors de l’entrainement allégé qui leur était prodigué.