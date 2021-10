France-Espagne, la terrible crainte de la fédération

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La Ligue des Nations n’est probablement pas la plus prestigieuse des compétitions internationales, mais en attendant, c’est un titre qui est à la portée des Bleus ce dimanche. Et de la sélection espagnole également.

En plein renouveau, la formation de Luis Enrique parvient à séduire. Après un Euro intéressant, la Roja a pris sa revanche sur l’Italie, et se mesure à la France avec sa jeunesse et son jeu toujours aussi léché même s’il est moins centré sur le « tiki-taka ». Néanmoins, la grogne monte au pays et notamment au sein de la capitale. A Madrid, on estime que Luis Enrique joue un peu trop de sa fibre barcelonaise, et abuse clairement en faisant ni même en ne sélectionnant pas le moindre joueur du Real Madrid. Sur les réseaux sociaux, les discussions deviennent houleuses au point de voir des « aficionados » annoncer leur préférence pour l’équipe de France, qui compte l’ancien madrilène Raphaël Varane, l’actuel star de l’équipe merengue Karim Benzema, et peut-être le futur galactique avec Kylian Mbappé. La panique est telle, que la sélection espagnole a fait un appel solennel à l’unité avant le match, expliquant que tout le monde devait être derrière la Roja.

Les Madrilènes avec les Bleus ?

🏆 Una FINAL continental no se juega todos los días.



🙌🏻 Con 4⃣7⃣ millones de voces animando luciendo el rojo y gualda en sus mejillas, vistiendo su camiseta y cantando cada ocasión, el primer gol para conquistar la #NationsLeague ya es nuestro.



🤗 ¡VAMOS, AFICIÓN!#VamosEspaña pic.twitter.com/kqHRwQ2z94 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 10, 2021

« Une finale continentale ne se joue pas tous les jours. Avec 47 millions de voix portant le rouge et l’or sur leurs joues, enfilant la tenue et chantant à chaque occasion, le premier objectif pour aller chercher la Ligue des Nations est à nous », a lancé la sélection espagnole, avec un clip demandant le soutien total à la Roja avant la finale de ce dimanche contre la France. Visiblement, certains supporters ont tout de même choisir leur camp, les choix clivants de Luis Enrique n’étant aux yeux de certains supporters du Real, et ils sont nombreux, pas compréhensibles.