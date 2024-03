9 secondes ‍! L'Allemagne surprend la France d'entrée

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Très mauvais départ pour l'Equipe de France ce samedi soir. Les Bleus ont été battus après seulement 9 secondes par l'Allemagne. Après une combinaison ingénieuse, Wirtz a fusillé Samba d'une frappe lourde sous la barre transversale. Le but le plus rapide encaissé par la France depuis 1982 et un match contre l'Angleterre au Mondial espagnol.