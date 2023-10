France ‍: Dugarry prépare déjà le champagne pour juillet

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Une fois n'est pas coutume, l'Equipe de France s'est facilement qualifiée pour l'Euro avec 6 succès en 6 matchs. Au vu de ces résultats, du jeu fourni, du talent de Mbappé et des jeunes pépites, la France doit obligatoirement gagner le titre européen selon Dugarry.

Chaque match de l'Equipe de France est un vrai bonheur pour les supporters français en ce moment. La meilleure illustration était visible mardi soir quand les Bleus ont écrasé l'Ecosse 4-1 à Lille. Un succès largement mérité face à une formation déjà qualifiée pour l'Euro 2024 et qui venait de faire douter l'Espagne en qualifications jeudi dernier. La prestation des coéquipiers de Kylian Mbappé a encore été solide avec une vraie domination et un onze toujours plus fort au fil des matchs. Cela s'était déjà traduit par un 6 sur 6 lors des éliminatoires avec notamment deux succès sur les Pays-Bas. La France paraît plus forte que jamais à 8 mois de l'Euro 2024 en Allemagne.

Le seul rival de la France, c'est elle-même

Elle fait partie des grands favoris au sacre européen en compagnie du séduisant Portugal (8 sur 8 en éliminatoires) ou de l'Angleterre. Néanmoins, Christophe Dugarry estime que la France est bien supérieure à ses rivaux. Selon le consultant de RMC, aucune sélection ne peut contester le titre aux hommes de Didier Deschamps. Mais, si la France est intouchable sportivement, elle devra éviter l'excès de confiance et les blessures pour ne pas revivre l'échec de 2021 contre la Suisse.

🗣💬 "Toutes les équipes européennes sont inférieures à la France. On a la chance d'avoir un bon réservoir."@RothenJerome assure que les Bleus s'érigent naturellement comme les favoris pour l'Euro 2024 en raison de leurs résultats et de leur groupe étoffé. pic.twitter.com/hfrTMH8gmh — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 18, 2023

« La France a un énorme temps d’avance sur beaucoup de nations. Elle n'a aucun rival sérieux si elle joue à son niveau même s'il peut encore se passer plein de choses. […] Il peut toujours y avoir des blessures, si on perd Griezmann ou Mbappé, ça peut être un problème. […] Cela peut être un problème mental, on l’a vu en finale de Coupe du monde, ils étaient où pendant les 70 premières minutes ? Ils ont disparu. La France a tellement un potentiel important, c’est vrai qu’elle peut arriver avec trop de certitudes face à un adversaire moins doué mais qui mettra de l’agressivité. Chaque fois qu’une équipe lui est rentrée dedans, la France a eu du mal à répondre. Les adversaires vont s’adapter, ils ne vont pas les regarder. La Suisse a réussi en 2021. […] Si la France ne gagne pas l'Euro, ce sera un véritable échec au vu du potentiel et du vivier qu'on a », a t-il développé dans Rothen s'enflamme. Si même Dugarry, pas toujours très ami avec Deschamps, adoube cette Equipe de France, ça veut dire que les supporters français sont bien autorisés à rêver de titre pour juillet prochain.