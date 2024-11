France ‍: Deschamps viré par les joueurs, Zidane réclamé

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Pour le deuxième rassemblement de suite, Kylian Mbappé n'a pas été appelé en Equipe de France. Une absence mollement justifiée par Didier Deschamps. Le sélectionneur français n'est-il pas en train de perdre la main sur son groupe ?

Le malaise Kylian Mbappé grandit de plus en plus en Equipe de France. Le capitaine des Bleus n'a pas été convoqué pour les deux derniers matchs de poules en Ligue des Nations. C'est la deuxième absence de suite et elle est difficilement justifiable. En octobre dernier, Mbappé avait connu une alerte physique au Real Madrid et son club avait mis la pression pour qu'il évite la sélection. Un mois plus tard, l'absence de Mbappé est plus mystérieuse. Didier Deschamps lui-même avait du mal à trouver ses mots en conférence de presse jeudi. Le signe d'une certaine panique pour un sélectionneur autrefois insubmersible.

Deschamps isolé dans le vestiaire français

C'est même pire en coulisses selon le journaliste Romain Molina. Dans une vidéo postée sur Youtube, il a révélé la tension extrême causée par la gestion de Kylian Mbappé. « On a un groupe déjà pour lequel le message avait du mal à passer avec le coach mais qui avait aussi du mal avec Kylian Mbappé. Prenez des mecs comme Maignan, et ce n’est pas le seul, qui en avait marre de certains comportements, de certains passe-droits, de certains privilèges. Dans le groupe, on disait (à Mbappé) « Arrête de faire ta princesse ! Il y a toujours un truc… Maintenant faut assumer ! ». En fuyant ses responsabilités, ça ne va pas l’aider vis-à-vis du groupe. Il y a pas mal de non-dits et certains en ont marre. Attention, c’est pareil au Real », a t-il indiqué.

Ça va même plus loin puisque l'avenir de Deschamps serait menacé. Les joueurs désirent l'arrivée d'un nouveau sélectionneur selon Molina et pourquoi pas Zinédine Zidane. « Le problème c’est que tu as un sélectionneur en bout de course avec des joueurs qui n’attendent que la nomination d’un nouveau coach. Mais quid du brassard de capitaine aujourd’hui ? Est-ce que Mbappé peut continuer d’être capitaine ? L’idée de Deschamps c’est de ne rien dire, d’attendre quelques mois que ça aille mieux au Real pour calmer les tensions et faire revenir Mbappé. Le groupe va t-il l’accepter alors que Deschamps a été désavoué plein de fois ? », a lâché Molina pour conclure. Souvent solide dans la gestion de ses groupes, Didier Deschamps devra être fort face à ce qui s'apparente comme la crise la plus grave en Equipe de France depuis la grève de Knysna.