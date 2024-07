France ‍: Deschamps confirmé à son poste jusqu'en 2026 ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Au lendemain de l'élimination de l'équipe de France par l'Espagne, en demi-finale de l'Euro 2024, le président de la Fédération Française de Football a confirmé Didier Deschamps dans ses fonctions jusqu'au Mondial 2026.

Philippe Diallo n'a pas tardé à mettre un terme aux supputations sur l'avenir de l'actuel sélectionneur national sur le banc des Bleus. Malgré un Euro marqué par de nombreuses critiques sur le style de jeu pratiqué par Kylian Mbappé et ses coéquipiers, et une élimination sans gloire contre l'Espagne, le patron de la FFF n'a pas voulu laisser le mystère planer concernant ses intentions pour Didier Deschamps. Alors que plusieurs journalistes et consultants estiment qu'il aurait été bon de changer d'entraîneur à deux ans du Mondial 2026, Diallo a balayé tout cela d'un revers de la main. Dans L'Equipe, le boss de la Fédération Française de Football a confirmé que DD ira au bout de son contrat en 2026 et qu'il n'y avait aucune raison de tout changer à la tête de l'équipe de France.

Deschamps ne jettera pas l'éponge

L'idée de voir Zinedine Zidane aux commandes des Bleus pour la prochaine Coupe du Monde est donc à oublier. Et Philippe Diallo de dire pourquoi. « Didier a en effet un contrat et a rempli l'objectif sportif qui lui était donné. Et lorsqu'on regarde son parcours à la tête de l'équipe de France, il est exceptionnel. Didier a mené cette équipe de la meilleure de manières possibles pendant cet Euro. Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission. On va échanger ensemble dans les prochains jours pour analyser plus en profondeur ce qui nous a manqué pendant cette demi-finale et qui nous aurait permis d'aller plus haut. Pendant ce mois, j'ai vu beaucoup de professionnalisme, de recherche de l'excellence. Il faut maintenir l'équipe de France dans cette direction », a confié le président de la Fédération Française de Football, lequel a précisé que Didier Deschamps ne lui avait pas fait part d'un désir d'éventuellement tourner la page après cet Euro 2024.