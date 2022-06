M6 ou TF1 : A quelle heure et sur quelle chaîne regarder France - Croatie ?

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Actuellement dernière de sa poule, l’équipe de France va tenter de finir sa saison 2021-2022 en beauté lors de la réception de la Croatie au Stade de France ce lundi soir.

Où et quand aura lieu France - Croatie ?

Suite à des déplacements en Croatie (1-1) et en Autriche (1-1), les Bleus vont retrouver leur Stade de France pour le dernier match de la saison. Puisque ce choc entre les deux derniers finalistes de la Coupe du Monde se jouera effectivement à Saint-Denis ce lundi à 20h45. L’arbitre de ce France - Croatie sera l’Israelien Orel Grinfeld.

Sur quelle chaîne pour France - Croatie ?

Comme le match précédent en Autriche, l’équipe de France sera une deuxième fois de suite à l’affiche sur TF1. Pour ce dernier grand rendez-vous foot avant les vacances, la Une sortira le grand jeu avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu aux commentaires, accompagnés de Fred Calenge en bord terrain.

France / Croatie sur TF1 ce lundi à 20h45 pour la Ligue des Nations.

Commentaires : @gregmargotton et @BixeLizarazu

Bord terrain : @FredCalenge pic.twitter.com/8uwCEA8zON — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) June 12, 2022

La compo probable de l’équipe de France contre la Croatie :

Tenante du titre en Ligue des Nations, la France est dos au mur après trois journées dans le Groupe 1. Dernier avec seulement deux points, à quatre unités du Danemark, le pays tricolore n’aura pas d’autre choix de l’emporter contre la Croatie pour ne pas risquer la descente, mais surtout pour rester en course pour le Final 4.

Pour l’emporter au Stade de France, Didier Deschamps va donc sortir la grosse équipe. Sans Lucas Hernandez et Ngolo Kanté, la France va aligner le duo Benzema - Mbappé en attaque, sachant que l’attaquant du PSG est finalement apte à débuter la rencontre. Derrière les deux stars de la saison, Nkunku devrait jouer en 10, alors que Maignan gardera la cage des Bleus plutôt que Lloris.

La composition probable de la France : Maignan – Pavard, Konaté, Kimpembe – Coman, Kamara, Guendouzi, Diaby – Nkunku – Benzema, Mbappé.

Didier Deschamps (entraîneur de l'équipe de France)

« Il n'y a rien qui m'agace, je m'adapte à chaque fois pour faire en sorte de ne pas prendre de risque avec les joueurs si la fatigue est importante de leur côté, voire certains qui ont des soucis comme aujourd'hui. Je veux mettre les onze qui débutent dans les meilleures conditions. Ce n'est pas une revue d'effectif, mais d'un match à l'autre on est amené à changer, la fatigue est là pour tout le monde, il faut en tenir compte. Le côté positif, c'est de donner du temps de jeu, la quasi-totalité en aura eu. Par rapport au futur et ce qui nous attend, c'est une très bonne chose. Si c'est la vérité du moment, ce ne sera pas celle de novembre. Mais avec le staff, on a eu certaines réponses. »