France : Benzema viré des Bleus, Patrice Evra relance la polémique

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

La gestion de Karim Benzema restera comme le gros point noir de la Coupe du monde 2022 au Qatar pour les Bleus. Suffisamment important pour que Patrice Evra donne son avis très tranché.

Sélectionné par Didier Deschamps pour participer au Mondial au Qatar, Karim Benzema a finalement été contraint de renoncer à la compétition avant même le premier match de la phase de groupes contre l’Australie. Gêné par des pépins musculaires, « KB9 » a été prié de faire ses valises en pleine nuit et a quitté le groupe sans même avoir l’occasion de dire au revoir à ses coéquipiers. Depuis la fin de la Coupe du monde, perdue en finale par la France contre l’Argentine, beaucoup de choses ont été dites au sujet de Karim Benzema, dont le départ aurait bien été accueilli par certains cadres de l’équipe ainsi que par le staff et notamment par Didier Deschamps. Plusieurs spécialistes affirment pourtant que l’avant-centre du Real Madrid aurait été opérationnel à partir des quarts de finale. Pourquoi alors ne pas l’avoir conservé dans le groupe, d’autant plus qu’il n’a pas été remplacé ?

Evra se paie Deschamps et les joueurs

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Dans une vidéo publiée sur Instagram, un ancien capitaine de l’Equipe de France est sorti du bois pour défendre Karim Benzema. Il s’agit de Patrice Evra, lequel a directement attaqué Didier Deschamps mais aussi et surtout les joueurs du groupe tricolore au Qatar pour la gestion de ce cas épineux. « De l’extérieur, j’ai l’impression que Karim dérangeait énormément de personnes. Vous les joueurs, de pas l’avoir sur le terrain… on va à la guerre pour un joueur. Constat médical d’après le docteur de l'équipe de France, trois semaines (…). Parlons du cas Di Maria, blessé toute la Coupe du Monde, il joue la finale et il marque contre nous. C’est la responsabilité de l’entraîneur » a lancé Patrice Evra dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Très cash comme à son habitude, l’ex-défenseur de la Juve, de Manchester United ou encore de l’OM s’est ensuite attaqué aux joueurs de l’Equipe de France.

Ay you know what ? pic.twitter.com/T5Zx6PDQkZ — Karim Benzema (@Benzema) January 13, 2023

« L’entraîneur doit faire des choix. On a dit à Karim de faire ses affaires. Mais vous les joueurs, je pense que Didier met toujours en avant l’équipe avant les joueurs. Les joueurs, vous faites la même erreur que les champions du monde 98 qui pensaient que l’équipe de France leur appartenait. L’équipe de France appartient à tout le monde. Vous voulez décider de qui vient, qui doit venir, non, vous allez faire la même erreur, pas besoin de ça, on a le Ballon d’Or dans notre équipe » a lancé Patrice Evra, lequel fait clairement référence aux informations selon lesquelles des cadres de l’Equipe de France étaient favorables au départ de Karim Benzema avant le début de la compétition. Les noms d’Hugo Lloris ou encore d’Antoine Griezmann ont été évoqués, sans que cela ne puisse être confirmé à 100 % alors que de son côté, l’ex-gardien et capitaine des Bleus a évidemment démenti cela. Quoi qu’il en soit, ce cas Benzema aura été le gros point noir de la France lors de ce Mondial. Et Patrice Evra, qui n'a plus vraiment ses entrées en équipe de France avec l'absence de son ami Paul Pogba au Qatar, porte tout de même un regard très désapprobateur sur ce qu'il s'est passé chez les Bleus lors de ce Mondial.