France : Benzema est écoeuré par la trahison de Le Graët

Ce mercredi, Noël Le Graët a expliqué que Karim Benzema n'avait plus sa place chez les Bleus, le président de la Fédération Française de Football précisant sans détour que « Karim Benzema c’est de l’histoire ancienne. Notre équipe de France a maintenant son style de jeu, et on ne peut pas revenir en arrière. » Une petite phrase qui évidemment a fait du bruit et qui est rapidement arrivée jusqu'aux oreilles du récent vainqueur de la Ligue des champions.

Via son compte Twitter, Karim Benzema a directement répondu à Noël Le Graët et il n'a pas caché son énorme déception. « Monsieur Le Graët avec tout le respect que je vous dois vous avez perdu une occasion de vous taire car je découvre votre vrai visage qui n’est pas celui qui disait beaucoup m’aimer et ne pas se mêler de la sélection et des choix du sélectionneur ! », a riposté l'attaquant du Real Madrid, histoire de faire comprendre qu'il se sentait trahi par cette déclaration du patron de la Fédération Française de Football.