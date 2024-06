France - Angleterre ‍: les compos (21h sur W9)

Compo de l'Equipe de France féminine :

Peyraud-Magnin - De Almeida, Lakrar, Renard, Bacha - Henry, Geyoro, Dali - Diani, Katoto, Karchaoui

Compo de l'Angleterre :

Hampton - Bronze, Bright, Williamson, Carter - Toone, Walsh, Stanway - Mead, Russo, Hemp

