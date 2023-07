Fortes têtes, les Bleues se relancent face au Brésil

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Mondial féminin

2e journée de la phase de groupes

L'équipe de France bat le Brésil 2-1

Buts pour la France : Le Sommer (17e), Renard (83e)

But pour le Brésil : Debinha (58e)

Accrochée par la Jamaïque (0-0) dimanche dernier, l’équipe de France féminine a bien réagi. Ce samedi, les joueuses d’Hervé Renard ont dominé le Brésil (2-1) au bout du suspense. Loin du visage décevant montré la semaine dernière, les Françaises réalisaient une bonne première période. L’ouverture du score de Le Sommer (1-0, 17e) de la tête était totalement logique. En face, les Brésiliennes n’étaient pas dangereuses si l’on excepte le gros raté d’Adriana. Malheureusement pour le spectacle, la qualité de la rencontre baissait au retour des vestiaires.

Les Bleues enchaînaient les erreurs techniques et permettaient à Debinha (1-1, 58e) d’égaliser après une frappe contrée. Les coéquipières de Marta avaient pris l’avantage psychologique et continuaient à pousser. Mais ce sont les Françaises qui terminaient mieux la partie, et qui arrachaient la victoire grâce à la tête sur corner de Wendie Renard (2-1, 83e), la capitaine incertaine avant la rencontre ! Un succès précieux pour l’équipe de France, en tête de son groupe avec quatre points, et avec une longueur d’avance sur le Brésil en attendant le match Panama-Jamaïque ce samedi.