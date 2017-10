Euro U21 : Les Espoirs français se font une grosse frayeur au Luxembourg

Dans : Equipe de France.

Dans le cadre des qualifications pour l'Euro U21, les Espoirs français se déplaçaient ce lundi soir au Luxembourg et le moins que l'on puisse dire est que ce court voyage n'a pas été une simple formalité. En effet, face à une formation nettement plus faible, les joueurs de Sylvain Ripoll étaient menés à la surprise générale 2-0 à la pause. Mais, la seconde période était heureusement plus convaincante et grâce à un doublé de Martin Terrier (48e, 87e) et un but de Lys Mousset (75e), les Espoirs français se sont finalement imposés (2-3). Avec ce succès, la France est en tête de son groupe qualificatif avec trois victoires en trois matches.