Euro féminin : Les Bleues collent une fessée aux Italiennes

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

1ère journée du Groupe D de l’Euro féminin :

New York Stadium, Rotherham (Angleterre).

L’équipe de France féminine bat l’Italie : 5 à 1.

Buts : Geyoro (9e, 40e, 45e), Katoto (12e) et Cascarino (39e) pour l’équipe de France féminine ; Piemonte (77e) pour l'Italie.



🔥ᴄᴏᴜᴘ ᴅᴇ sɪғғʟᴇᴛ ғɪɴᴀʟ🤩



Entame parfaite pour les Bleues après leur victoire 5️⃣-1⃣ face à l'Italie !

🔜 🇫🇷🇧🇪 jeudi à 21h#FRAITA #FiersdetreBleues pic.twitter.com/yMkZDJuhhl — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 10, 2022

Entrée en lice plus que réussie pour les Bleues lors de cet Euro féminin ! Grâce notamment à un triplé de la Parisienne Grace Geyoro en première période, la plus prolifique de l'histoire, l'équipe de Corinne Diacre débute parfaitement son championnat d’Europe des Nations. Avec cette large victoire, la France s'empare du même coup de la première place du Groupe D, suite au match nul entre la Belgique et l’Islande un peu plus tôt dans la journée (1-1).