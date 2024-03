Euro 2024 ‍: Un Anglais crache sur l'équipe de France

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Vice-championne du monde en 2022, l'Equipe de France sera la principale favorite au titre à l'Euro 2024. Néanmoins, malgré ce constat et la forme de Kylian Mbappé, un ancien joueur anglais n'est pas du tout de cet avis.

L'été prochain, la France a tout ce qu'il faut pour régner en Allemagne. Les Bleus possèdent un vivier intarissable dans la foulée de leur capitaine Kylian Mbappé. Les départs à la retraite de Lloris et Varane ou encore la suspension de Pogba ont été compensés par une jeune garde talentueuse : Warren Zaire-Emery, Mike Maignan, Ibrahima Konaté entre autres. L'Equipe de France, vice-championne du monde au Qatar, s'avance en favorite de l'Euro 2024 malgré une concurrence fournie. Parmi ses rivaux attendus figure l'Angleterre. Très réguliers en compétition depuis la nomination de Gareth Southgate, les Anglais ont aussi une belle génération.

Paul Merson n'envie que 2 joueurs français

En effet, Jude Bellingham ne cesse d'impressionner au Real Madrid depuis son arrivée l'été dernier. Même chose pour les machines à buts Phil Foden (Manchester City) et Bukayo Saka (Arsenal). Les Three Lions doivent faire le match avec les Bleus de Didier Deschamps, comme cela avait été le cas en quart de finale du Mondial 2022. Paul Merson va même plus loin. Pour l'ancien joueur d'Arsenal, les Anglais doivent obligatoirement être champions d'Europe.

🗣️ Paul Merson, journaliste anglais sur @SkySportsNews :



« L'EURO ? Je ne vois pas comment on ne gagnerait pas... La France a deux joueurs qui entrent dans notre équipe ». 🤥pic.twitter.com/PkO9pTJudD — BeFootball (@_BeFootball) March 8, 2024

Rappelant la qualité de l'Angleterre à toutes les lignes et citant Kyle Walker, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Ben Chilwell pour l'illustrer, Paul Merson en a profité pour dénigrer l'effectif français. « L'Euro ? Je ne vois pas comment on ne gagnerait pas. Je ne veux pas mettre de la pression sur Gareth Southgate mais je pense que ce serait un grand échec si on ne le gagnait pas. La France a sans doute deux joueurs qui entreraient dans notre équipe », a t-il lâché sur le plateau de Sky Sports. Un excès de confiance très British qui figurera à coup sûr dans le vestiaire de Didier Deschamps si les deux équipes se retrouvent lors de l'Euro allemand.