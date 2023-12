Euro 2024 ‍: France-Italie c'est le cauchemar

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Ce samedi, le tirage au sort de l'Euro 2024 aura lieu à Hambourg. Malgré son statut de tête de série, l'Equipe de France peut hériter d'un groupe difficile : Pays-Bas, Croatie ou encore Italie sont des adversaires possibles. Les Italiens effraient le plus les supporters français.

Vice-champion du monde au Qatar il y a un an, l'Equipe de France fera partie des favorites du prochain Euro 2024 en Allemagne. Avec Kylian Mbappé comme leader d'une génération aussi talentueuse que fournie, les Bleus seront très difficiles à stopper en juin prochain. Néanmoins, on disait la même chose en 2021 et les hommes de Didier Deschamps avait quitté le tournoi dès les huitièmes de finale. Leur tâche n'avait pas été facilitée par leur groupe relevé au premier tour : Allemagne, Portugal et une très bonne Hongrie. Le tirage au sort de l'Euro 2024, samedi à Hambourg, sera donc scruté et craint par les fans de l'Equipe de France.

L'Italie, adversaire le plus craint en France et de loin

Certes la France est tête de série contrairement à 2021, néanmoins elle peut hériter d'un groupe relevé au vu des formations présentes dans les chapeaux 2, 3 et 4 : Pays-Bas (chapeau 3), Croatie (chapeau 3), Danemark (chapeau 2), Suisse et Italie (chapeau 4). Du beau monde avec des effectifs remplis de stars. Toutefois, une sélection effraie les Français bien plus que les autres : l'Italie. C'est une petite surprise tant la Squadra Azzura a été en difficulté lors des qualifications de l'Euro après avoir manqué la Coupe du monde 2022 au Qatar.

🚨 OFFICIEL ! La composition des 𝗖𝗛𝗔𝗣𝗘𝗔𝗨𝗫 pour le tirage au sort de l’Euro 2024 !



Il sera réalisé le 𝘀𝗮𝗺𝗲𝗱𝗶 𝟮 𝗱𝗲́𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲. 🔮



L’Italie tombe dans le chapeau 4. 🤯 Il pourrait donc y avoir un groupe de la mort avec :

🇫🇷 France

🇩🇰 Danemark

🇳🇱 Pays-Bas

🇮🇹… pic.twitter.com/svDcbWKi9S — Actu Foot (@ActuFoot_) November 21, 2023

C'est la conclusion d'un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. Plus d'un français interrogé sur deux (51%) ne veut pas de l'Italie dans le groupe des Bleus au premier tour de l'Euro. C'est largement au-dessus des Pays-Bas (37%) ou de la Croatie (33%), pourtant troisième du dernier Mondial. La Suisse, bourreau des hommes de Deschamps en 2021, doit être évitée par la France pour seulement 11% des sondés. Cependant, on peut relativiser une réelle crainte des Italiens. Les interrogés n'ont pas peur pour la France, ils lui souhaitent simplement le groupe le plus aisé possible. En effet, 75% des Français interrogés et même 87% des amateurs de football font de l'Equipe de France le favori de l'Euro 2024. A voir si cet optimisme demeurera avec un groupe composé du Danemark, des Pays-Bas et de l'Italie soit « le groupe de la mort » potentiel pour la France.