Euro 2024 ‍: Deschamps ne sera pas viré en cas de fiasco

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Sa reconduction à la tête de l'équipe de France dans la foulée du Mondial 2022 avait provoqué quelques secousses. Mais Didier Deschamps peut dormir tranquille avant l'Euro 2024.

Dans trois semaines, l'équipe de France entamera son parcours dans l'Euro 2024 avec un match contre l'Autriche (17 juin à 21h). Une rencontre très attendue et qui marquera l'entrée en lice d'un des favoris dans cette compétition, les Bleus étant toujours attendus au plus haut niveau. Après un Euro 2021 totalement raté, l'équipe de France a repris des couleurs au Qatar en 2022, même si la défaite en finale face à l'Argentine a déçu tout le monde. Dans la foulée de l'échec face à Lionel Messi et ses coéquipiers, Noël Le Graët, encore patron de la FFF, avait reconduit Didier Deschamps dans ses fonctions jusqu'en 2026, date de la prochaine Coupe du Monde. Une décision qui avait causé bien des débats, le style DD n'étant pas au goût de tout le monde. Et les haters peuvent déjà s'énerver, car le successeur de Le Graët n'a pas l'intention de tout casser et de changer d'entraîneur pour l'équipe de France, même en cas d'échec.

La FFF compte sur Didier Deschamps pour le Mondial 2026

Répondant au quotidien Sud-Ouest, Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football a confirmé que tout comme pour Thierry Henry, Didier Deschamps restera à son poste de sélectionneur national quel que soit le résultat des Bleus lors de l'Euro 2024 en Allemagne. Même s'il vise le dernier carré du tournoi continental, Diallo ne veut surtout pas mettre une pression inutile sur les épaules du sélectionneur de l'équipe de France. « Si Didier Deschamps et Thierry Henry seront remis en cause si les objectifs ne sont pas atteints ? Non ! Didier Deschamps est sous contrat jusqu’à la prochaine Coupe du monde et Thierry Henry jusqu’à l’Euro U21 2025. Il y a toujours une part d’aléatoire, à l’Euro 2021, on menait 3-1 contre la Suisse à dix minutes de la fin et on a été sorti. C’était une forme d’échec, mais un an et demi après on était en finale de la Coupe du monde. Quand je regarde ceux qui réussissent en foot, il y a besoin de stabilité, c’est ce qui permet la construction », a prévenu le président de la FFF. Didier Deschamps n'a donc rien à craindre, pour peu qu'il craigne quelque chose au moment où débute à Clairefontaine la préparation de l'Euro.