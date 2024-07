Euro 2024 ‍: Cristiano Ronaldo part en guerre contre la France

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

France-Portugal sera l'affiche des quarts de finale pour les Bleus. Un choc habituel dans les grandes compétitions, mais Cristiano Ronaldo a déjà prévenu l'équipe de Didier Deschamps.

Loin de la Coupe du monde 2022, où il avait perdu son statut de titulaire au profit de Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo est redevenu le pion essentiel de la sélection dans cette Euro 2024. L’attaquant d’Al-Nassr a tenu 120 minutes ce lundi soir contre la Slovénie, et ce n’est pas le physique qui semble lui avoir fait défaut. CR7 a revanche failli dans l’un de ses exercices préférés, manquant le pénalty qui aurait pu qualifier le Portugal dans le temps réglementaire. S’il s’est rattrapé ensuite lors de la séance des tirs au but remportée par sa sélection, le meilleur buteur de l’histoire du Portugal prend toujours autant les choses à coeur. Il a craqué lors de la pause avant la prolongation, en pleurant à chaudes larmes pour cette opportunité manquée de libérer son pays. Et il a de nouveau pleuré, cette fois-ci de joie, après le match en voyant les Lusitaniens se qualifier in extremis pour les quarts de finale.

Prochain défi : le 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗨𝗚𝗔𝗟 🇵🇹 en 𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 ! 👊



Ce sera face à la France, et Cristiano Ronaldo avait rapidement trouvé son mordant pour promettre l’enfer aux Bleus ce vendredi soir. « Nous allons avoir un match difficile face à la France et il nous faudra nous préparer pour aller à la guerre. La France est favorite de la compétition, avec l’Allemagne et l’Espagne. La France est très forte défensivement et a des joueurs de grande qualité en attaque. Ils viennent d’aller en finale de Coupe du monde. Mais nous sommes prêts, qu’ils viennent. (Sur le pénalty manqué) Je vais faire cela toute ma vie. Pendant un an, je n’en ai pas raté un seul, et au moment où l’on en avait le plus besoin, Oblak l’a repoussé. Je suis désolé pour les supporters mais je n’ai jamais eu peur de faire face aux épreuves, la tête haute, et vous ne me verrez jamais renoncer », a promis un CR7 remonté comme une pendule pour son dernier Euro, comme il l’a lui-même confié après la rencontre.