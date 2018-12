Euro 2020 : Ce buteur de Ligue 1 promet l'enfer aux Bleus

Dans : Equipe de France, Foot Europeen, Nîmes.

Avec l'Islande, l'Albanie, la Moldavie, Andorre et la Turquie, l’Equipe de France a hérité d’un groupe très abordable pour les qualifications à l’Euro 2020, dimanche. Néanmoins, certains matchs pourraient ressembler à des traquenards pour les hommes de Didier Deschamps. On pense bien évidemment au déplacement en Albanie, mais également aux matchs face à la Turquie. Attaquant de Nîmes, Umut Bozok est persuadé que l’Equipe de France aura du mal à se défaire de la sélection turque, notamment dans l’ambiance très chaude d’Istanbul.

« C'est une équipe très difficile à manœuvrer, avec beaucoup de jeunes. De plus en plus de Turcs jouent en Europe, cela fait qu'on commence à avoir une très bonne équipe nationale. Jouer en Turquie, ce n'est jamais simple. En plus, on sait qu'il y a une communauté turque en France et il y aura une belle ambiance. Ce sera un match attendu » a expliqué, au micro de RMC Sport, l’international espoir turc, qui rêve sans doute d’une première sélection avec les A contre la France. Les matchs entre les deux nations auront lieu le 8 juin 2019 puis le 14 octobre 2019.