Espoirs ‍: Thierry Henry réussit ses débuts, merci les Lyonnais

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Match amical international :

Stade Marcel-Picot (Nancy).

France U21 - Danemark U21 : 4 à 1.

Buts : Lepenant (23e), Cherki (38e) et Wahi (75e, 90e) pour l’équipe de France Espoirs ; Kjelder (84e) pour le Danemark U21.

Pour la grande première de Thierry Henry sur le banc de touche de l’équipe de France Espoirs, les Bleuets ont affiché un très joli visage. Grâce à une belle frappe enroulée du Lyonnais Lepenant (23e), à un joli but collectif d’un autre Gone Cherki (38e) et à un doublé néo-Lensois Wahi (75e, 90e), la France a parfaitement préparé son match contre la Slovénie, prévu lundi dans le cadre des qualifications pour l’Euro Espoirs.