Esp : La France boycotte Benzema, mais Zidane l'adore

Dans : Equipe de France, Liga.

C'est probablement l'un des plus gros gâchis de l'histoire du football français, mais les Bleus ayant été champions du monde l'an passé en Russie les faits ont donné raison à Didier Deschamps, Karim Benzema n'est plus un joueur tricolore. Pourtant, l'attaquant donne entière satisfaction au Real Madrid, que ce soit avec ou sans Cristiano Ronaldo. Ce lundi, Zinedine Zidane, qui n'a jamais caché son affection pour l'ancien lyonnais, a confié qu'en prenant de la bouteille, Karim Benzema a réussi à encore progresser et que forcément cela lui était bénéfique.

Car si le footballeur est toujours aussi talentueux, c'est sur un autre aspect que l'entraîneur français du Real Madrid a vu du changement. « Ce que je pense de Karim Benzema ? Je ne vais pas dire grand-chose en fait, et je ne vais pas être original en parlant du joueur, Karim, le joueur qu'il est. Moi ce que j'aime aujourd'hui avec Karim, c'est qu'il est, comment dirais-je, un peu apaisé. C’est-à-dire que le joueur, on le connaît. Maintenant, il est différent de ce côté-là. Je vois quelqu'un de plus responsable, de plus apaisé et ça, ça fait toute la différence. Vraiment. Vraiment, ça fait toute la différence aux yeux de tout le monde aussi, des autres, de ses partenaires. Et il faut profiter de ça », a prévenu Zinedine Zidane, qui compte énormément sur KB9 pour réussir une belle saison avec le Real Madrid.