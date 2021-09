Equipe de France : Le lobbying Téji Savanier débarque

Dans : Equipe de France.

Par Baptiste Mulatier

Même sans ses deux compères d'attaque, Andy Delort et Gaëtan Laborde, Téji Savanier continue de briller avec Montpellier. Le milieu est le véritable patron de cette équipe.

Les performances de Téji Savanier ne sont pour le moment pas affectées par les départs des deux buteurs maison du MHSC, Andy Delort, parti à Nice, et Gaëtan Laborde, transféré à Rennes. Bien au contraire. L’ancien joueur de Nîmes a pris les clefs du jeu. Il montre qu’il peut s’adapter à n’importe quel attaquant. Avec Stephy Mavididi, Florent Mollet et désormais Valère Germain devant lui, Téji Savanier se régale. Passeur sur le deuxième but de l’ancien joueur de l’OM contre Bordeaux (3-3), il a délivré sa troisième offrande de la saison. Il a également inscrit deux buts. Certains observateurs le réclament de plus en plus en Equipe de France, à l’image de Gilles Favard. « Savanier son 06 ………… pour le staff de Deschamps », a posté le consultant sur Twitter.

Savanier son 06 ........... pour le staff de Deschamps !! — GillesFavard (@GillesFavard) September 23, 2021

Il y a quelques jours son coach, Olivier Dall'Oglio, dont la philosophie de jeu colle au style de Téji Savanier, parlait d’une éventuelle sélection avec les A de son joueur. « J’ai eu des retours de ce qu’il a fait durant les Jeux Olympiques. Même s’il était dans une équipe pas simple, il a laissé une très bonne trace du côté de Sylvain Ripoll et de la DTN (direction technique nationale, ndlr). Il marqué beaucoup de points sur l’état d’esprit et sa qualité. Bien sûr qu’il y a grosse concurrence pour l’équipe de France mais Téji ne dénoterait pas du tout dans un groupe Bleu, ça c’est sûr », a assuré l’entraîneur de Montpellier dans des propos rapportés par AllezPaillade. A 29 ans, Téji Savanier peut y croire, même si la concurrence est féroce.