En conflit avec les Bleus, Griezmann s'est fait griller

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Ancien cadre intouchable de Didier Deschamps, Antoine Griezmann n’est même plus titulaire aux yeux du sélectionneur de l’équipe de France. Pire encore, l’attaquant de l’Atlético Madrid semble esseulé au sein du groupe, comme le prouve une scène étonnante après la défaite contre l’Italie (1-3) vendredi.

Malgré le sourire affiché auprès du journaliste de TF1 Saber Desfarges vendredi, Antoine Griezmann ne pouvait qu’être affecté après la défaite contre l’Italie. Pendant des années, le milieu offensif de l’équipe de France était intouchable dans l’esprit de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus le considérait comme son chouchou jusqu’à l’Euro 2024, compétition durant laquelle leur lien particulier s’est dégradé. Antoine Griezmann a en effet perdu sa place de titulaire.

Griezmann s'est distingué

Confirmation en ce début de rassemblement puisque le natif de Mâcon, sans le forfait de Randal Kolo Muani malade, aurait débuté cette rencontre de Ligue des Nations sur le banc des remplaçants. On peut parler d’une fracture entre Didier Deschamps et son cadre, que l’on sent également esseulé au sein du groupe. Après le coup de sifflet final vendredi, les Bleus, maîtrisés par l’Italie, n’étaient pas d’humeur à remercier le public du Parc des Princes. Mais Antoine Griezmann, lui, a pris le temps de saluer les supporters encore présents. Son initiative a évidemment plu au groupe des Irrésistibles, surpris de constater qu’aucun autre joueur n’a jugé nécessaire d’imiter le soldat de Diego Simeone.

Une scène significative pour le journaliste Dominique Grimault. « Très dérangeante cette séquence, a commenté notre confrère sur le réseau social X. Il y a une vraie cassure entre Griezmann et le reste du groupe, Deschamps compris. » Et si ce climat expliquait les mauvaises performances du Madrilène en sélection ? Longtemps étincelant sous le maillot bleu, Antoine Griezmann, à l’image de son match contre la Nazionale, enchaîne les prestations décevantes. Une non-titularisation face à la Belgique lundi ne serait pas étonnante.