EdF ‍: Zidane encore recalé, Deschamps a adoré

Par Eric Bethsy

Malgré la disponibilité de Zinedine Zidane, la Fédération Française de Football refuse de mettre la pression à Didier Deschamps. Ravi, le sélectionneur des Bleus n’a pas caché sa fierté en conférence de presse.

Sauf catastrophe en Allemagne cet été, Didier Deschamps ne perdra pas son poste après l’Euro. Le sélectionneur de l’équipe de France, sous contrat jusqu’en 2026, a été rassuré par Philippe Diallo. Pour le président de la Fédération Française de Football, il n’est pas question de mettre son entraîneur sous pression. Et ce malgré la disponibilité et surtout l’intérêt d’un certain Zinedine Zidane.

La menace Zidane écartée

« Aujourd’hui, l’idée est d’être mobilisé pour mettre l’équipe, Didier et les joueurs dans les meilleures conditions pour qu’ils expriment pleinement leur talent, expliquait le dirigeant au Figaro cette semaine. On fait partie des équipes favorites. Il ne faut mettre aucun grain de sable qui puisse enrayer cette machine-là, qui est une machine à gagner. Zinedine Zidane est un des monuments du football français, la première chose, c’est quand même d’avoir à la fois reconnaissance et gratitude pour tout ce qu’il a apporté aux Français. »

« Ensuite, on a le plus grand sélectionneur du football français en place jusqu’en 2026… Tout est dit », a conclu Philippe Diallo, dont la sortie autoritaire a forcément plu à Didier Deschamps. Le coach des Bleus a en effet commenté les propos de son supérieur et s’est réjoui de la confiance apportée par le successeur de Noël Le Graët à l’approche de l’Euro.

« Cela ne va pas perturber ma sérénité, qui est là. Au-delà du fait que c'est contractuel, ça fait plaisir, bien évidemment. J'ai toujours fonctionné comme ça : sur la compétition, tout faire, et après, on prendra le temps. Cela ne crée pas de perturbations extérieures en tout cas. Depuis que Philippe Diallo est là, on fait en sorte de lui dire ce qu'il me semble important que je lui dise. On a l'occasion de discuter ensemble de différents sujets, j'apprécie qu'il ait pu dire de telles paroles », a savouré Didier Deschamps, qui devra tout de même éviter une élimination précoce.