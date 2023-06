EdF ‍: Zidane a une idée cocorico, la France va adorer

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Zinedine Zidane, que l'on revoit sur le devant de la scène ces derniers jours, a annoncé avoir lancé un projet pour rendre hommage à un évènement important de l'histoire du football français.

Le 12 juillet 1998, l'équipe de France a ajouté son nom au palmarès des équipes championnes du monde. Un jour qui est resté gravé dans la mémoire de tous les Français. Zidane, héros de cette finale, prépare une surprise. Même si la France a désormais deux étoiles sur son maillot, la première reste toujours plus symbolique. Les Bleus de 98 sont à jamais les premiers à avoir offert une Coupe du monde à la France. S'ils ne sont pas tous en bons termes, les 23 champions restent intimement liés à jamais. Afin de commémorer ce succès historique de l'équipe de France, Zinédine Zidane qui a marqué un doublé en finale contre le Brésil, va organiser un événement pour fêter les 25 ans de cette victoire gravée à jamais. L'ancien coach du Real Madrid, toujours libre sur le marché des entraîneurs, va accueillir dans son complexe de foot à 5, un tournoi spécial France 98.

Zidane organise un tournoi pour fêter les 25 ans de France 98

Comme un symbole, ce tournoi organisé par Zinédine Zidane aura lieu un 12 juillet. Cette fois, le match ne sera pas joué à Saint-Denis, au Stade de France mais bien à Aix-en-Provence où se situe le Z5, le complexe de l'ancien milieu de terrain. L'événement se déroulera entre 14h30 et 18h30 avec probablement plusieurs tournois mais également la présence de certains champions du monde de l'épopée 1998. Il y aura 250 personnes qui assisteront à cette réunion. Reste à savoir si tous les joueurs seront présents. Didier Deschamps avait déjà été absent lors de la dernière retrouvaille entre les 23 joueurs. Aimé Jacquet pourrait comme un symbole, également faire une apparition avec Zinédine Zidane. Mercredi 12 juillet 2023 sera donc un jour de fête grâce à celui qui a offert la Coupe du monde aux Français et nul doute que le clin d'oeil sera apprécié par tous ceux qui se remémorent cette journée avec une pointe de nostalgie, et de fierté.