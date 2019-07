EdF : Zidane a la grande classe avec Deschamps

Dans : Equipe de France, Liga.

Dans un communiqué, le Real Madrid a officialisé ce samedi la venue de Grégory Dupont au poste de préparateur physique de la formation entraînée par Zinedine Zidane. Responsable de la performance au sein de la Fédération Française de Football, il était dans le staff de Didier Deschamps pour préparer le Mondial 2018 avec la réussite que l'on connaît. Mais c'est désormais chez les Merengue que Grégory Dupont exercera ses talents, remplaçant à ce poste Antonio Pintus, parti lui à l'Inter au début de l'été.

Cependant, avant de recruter son préparateur physique français, Zinedine Zidane et le Real Madrid ont tenu à faire les choses de la manière la plus correcte possible. Selon L'Equipe, après avoir obtenu un accord de principe de la FFF, Zizou en personne a pris son téléphone afin de contacter Didier Deschamps pour le prévenir de la venue de Grégory Dupont au Real Madrid afin d'avoir la certitude que ce recrutement chez les Bleus ne jettera pas une ombre sur sa relation avec l'actuel sélectionneur national tricolore. Un geste élégant qui a été apprécié, à une époque où on embauche et débauche sans prendre des gants. Selon le quotidien sportif, l'équipe de France ne recrutera pas d'urgence un remplaçant à son préparateur physique, et à priori on s'oriente plutôt vers la venue d'un spécialiste uniquement pour les grands tournois.