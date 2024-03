EdF ‍: Zaïre-Emery fait halluciner le staff de Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

De retour en équipe de France après sa blessure en novembre dernier, le milieu parisien Warren Zaïre-Emery a totalement séduit Didier Deschamps et son staff. L’adjoint du sélectionneur Guy Stéphan n’avait jamais connu un tel phénomène.

Didier Deschamps n’a pas hésité. Malgré la blessure de Warren Zaïre-Emery dès sa première sélection en novembre dernier, le sélectionneur estime que le milieu du Paris Saint-Germain mérite amplement sa place en équipe de France. C’est aussi l’avis de son adjoint Guy Stéphan qui a profité de son entretien accordé à France Info pour souligner la précocité du jeune talent.

« Si j'ai déjà vu ça auparavant ? Non, non (rires). Faire ça à 17 ans… Bon, il vient d'avoir 18 ans, mais il était déjà international à 17, a commenté le membre du staff tricolore. C’est un milieu de terrain avec un gros volume de jeu, capable de "griffer". Quand je dis "griffer", c'est être capable d'aller chercher la balle dans les pieds de l'adversaire, de faire des contrôles orientés, d’orienter vite vers l’avant. En plus c’est quelqu'un de très agréable, quelqu'un qui est à l'écoute. Il est parti pour faire une immense carrière. »

Luis Enrique a rajoute une couche

Puis Guy Stéphan s’est attardé sur la maturité de Warren Zaïre-Emery. « Oui, oui. Et il est encore lycéen ! Il va passer son bac, a rappelé le bras droit de Didier Deschamps. Olivier Giroud (37 ans) pourrait presque être son père (rires). Voilà, ça montre la différence d'âge et malgré ça, il y a une complicité et il y a beaucoup d'échanges entre les joueurs. » Cette proximité avec ses coéquipiers a également frappé Luis Enrique.

Pour son retour sur Twitch jeudi soir, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, outre les capacités individuelles de Warren Zaïre-Emery, a en effet complimenté ses qualités collectives.« Zaïre-Emery possède une intelligence au-dessus de la moyenne. En plus de ses qualités physiques et techniques. Ce qui me plaît chez lui, c'est sa capacité à se connecter aux autres joueurs. Warren est l'un des meilleurs sur ce point », a osé l’Espagnol après avoir installé le titi dans son onze en début de saison.