EdF ‍: Zaïre-Emery fait banquette, son entourage se révolte

Par Corentin Facy

Révélation de la saison avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a été convoqué par Didier Deschamps pour disputer l’Euro sans que cela ne surprenne personne. En revanche, son rôle au sein du groupe fait débat.

Il y a plus d’un mois, Didier Deschamps dévoilait sur le plateau de TF1 la liste des joueurs sélectionnés pour disputer l’Euro 2024 avec l’Equipe de France. Warren Zaïre-Emery faisait partie de cette liste et cela n’a pas surpris grand monde au vu de la très belle saison réalisée par le milieu de terrain de 18 ans sous les couleurs du Paris Saint-Germain. On pensait par ailleurs que « WZE » allait gratter quelques minutes durant l’Euro avec la perspective de jouer les trouble-fêtes dans l’esprit du sélectionneur. Il n’en est rien. Depuis le début de la compétition, Didier Deschamps s’est appuyé sur Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ngolo Kanté, Eduardo Camavinga, Antoine Griezmann et parfois Youssouf Fofana au milieu de terrain.

Cependant, il n’a jamais fait appel à Warren Zaïre-Emery, dont le compteur de minutes disputées est bloqué à zéro. Un coup dur pour le joueur, privé des Jeux Olympiques pour finalement jouer les spectateurs à l’Euro. A en croire les informations de RMC, le traitement réservé par Didier Deschamps à Warren Zaïre-Emery interpelle l’entourage du joueur, qui ne comprend pas le choix du sélectionneur national. Zaïre-Emery « garde l’espoir » de gratter quelques minutes d’ici la fin du tournoi, mais se montre de plus en plus frustré par son rôle et son entourage est dans le même lignée.

Zaïre-Emery frustré par son rôle à l'Euro

Dans les rangs du Paris Saint-Germain en revanche, on se montre beaucoup plus positif et on estime que cet Euro 2024 dans l’ombre va servir d’expérience à Warren Zaïre-Emery pour la suite de sa carrière, même si le Parisien aurait préféré imiter Lamine Yamal, Arda Güler ou Xavi Simons, titulaires dans leur sélection en dépit de leur jeune âge. Dans le groupe tricolore, six autres joueurs n’ont pas encore été utilisés par Didier Deschamps pendant l’Euro : Areola, Samba, Clauss, Pavard, Konaté et Mendy. Mais la mentalité de chacun est louée en interne et participe à la bonne vie du groupe et c’est indiscutablement la chose la plus importante aux yeux de Didier Deschamps.