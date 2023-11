EdF ‍: Zaïre-Emery appelé ce jeudi, Deschamps persiste et signe

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

La convocation de Warren Zaïre-Emery ce jeudi pour les matchs de l’Equipe de France contre Gibraltar puis la Grèce ne font plus aucun doute.

Dithyrambique au sujet de Warren Zaïre-Emery lors du dernier rassemblement, Didier Deschamps a été conquis par les prestations du milieu de terrain du Paris Saint-Germain au cours des dernières semaines. Il y a deux semaines, le n°33 du club de la capitale a été brillant sous les yeux du sélectionneur national au Parc des Princes contre l’AC Milan en Ligue des Champions. Un match au cours duquel « WZE » a brillé de mille feux avec deux passes décisives et un titre largement mérité d’homme du match aux yeux de l’UEFA.

Quelques jours plus tard, Warren Zaïre-Emery guidait le PSG vers la victoire à Brest, et le jeune « Titi » de 17 ans a remis ça ce vendredi contre Montpellier avec un nouveau but. Zaïre-Emery est tout simplement bluffant et tout cela est trop gros pour que Didier Deschamps ne cède pas à la tentation. A en croire les informations du Parisien, le sélectionneur national a définitivement arrêté son choix de convoquer Warren Zaïre-Emery pour les deux matchs à venir de l’Equipe de France contre Gibraltar puis la Grèce dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024.

Zaïre-Emery sera convoqué en Bleus ce jeudi

L’habituel capitaine des Espoirs va profiter de la blessure d’Aurélien Tchouaméni pour vivre son premier rassemblement avec les A et pourquoi pas fêter sa première sélection. Un objectif que Warren Zaïre-Emery s’était fixé, lui qui a l’habitude de griller les étapes et qui ne va pas déroger à la règle en battant le record de précocité d’Eduardo Camavinga, qui détenait le titre de plus jeune international français du 21e siècle. Une décision de la part de Didier Deschamps qui ne surprendra pas Luis Enrique, lequel avait expliqué la semaine dernière que s’il était sélectionneur des Bleus, Warren Zaïre-Emery serait déjà installé dans le milieu de terrain tricolore.