EdF : Youssoupha après Johnny Hallyday, ça passe crème pour Platini

En fin de semaine, l’Equipe de France a dévoilé son hymne pour l’Euro 2021, « Ecris mon nom en Bleu », composé par le rappeur Youssoupha.

Le choix de cet artiste a fait polémique au sein de la classe politique. A peine sortie, l’hymne a été critiquée par Jordan Bardella, le n°2 du Rassemblement National et tête de liste aux élections régionales en Ile-de-France. Le bras droit de Marine Le Pen a été très loin dans ses propos, affirmant que la France avait cédé à une partie « racaille » du pays en choisissant Youssoupha. Rapidement, le gouvernement a apporté son soutien à Youssoupha, notamment par la voix de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.

Interrogé par LCI, une légende du football français a également validé le choix de Youssoupha en la personne de Michel Platini. « C'est une ode à l'équipe de France, c'est formidable. On a bien fait chanter l'hymne des Bleus par Johnny... Je ne vois pas le problème. Tout cela, c’est de la rigolade, de la communication qui intéresse la politique peut-être, mais pas les Français. L'équipe de France est ouverte à tout le monde » a confié Michel Platini. D’un point de vue purement sportif, l’ancien n°10 de légende de l’Equipe de France a été interrogé sur le retour tant attendu de Karim Benzema chez les Bleus.

Un retour qui fait saliver l’ancien boss de l’UEFA, qui se languie d’avance de voir l’association du Madrilène et de Kylian Mbappé. « Cela va être fantastique. Tout en brillant lui-même, Benzema peut mettre encore plus Mbappé en valeur. De la même manière, il a mis en valeur Ronaldo pendant de nombreuses années, et ensuite il a explosé » a-t-il détaillé. Une association que les Français ont hâte de voir et à laquelle on peut évidemment rajouter Antoine Griezmann, maître à jouer indiscutable de la France aux yeux de Didier Deschamps.