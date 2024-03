Hervé Renard confirme son « ‍retour dans le foot masculin ‍»

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

En marge du tirage au sort des groupes du tournoi olympique de football, Hervé Renard a confirmé son départ du poste de sélectionneur de l'équipe de France féminine après les JO de Paris.

Hervé Renard avait son sourire des grands soirs au moment de commenter un tirage au sort plutôt clément pour les Bleues lors de la phase de poules de Jeux Olympiques l'été prochain. Mais le coach des féminines a confirmé ce qu'avait annoncé le président de la FFF au Figaro, à savoir qu'il allait quitter ses fonctions dès les JO de Paris terminés. Renard ne le cache pas, il souhaite revenir sur le banc d'une équipe masculine et ne prolongera donc pas son contrat avec l'équipe de France féminine. Arrivé il y a un an pour succéder à Corinne Diacre, virée sans ménagement, Hervé Renard assume son choix.

Nos 2️⃣ Équipes de France Olympiques connaissent leurs adversaires pour @paris2024 👀



𝑇𝑜𝑢𝑟𝑛𝑜𝑖 𝑓𝑒́𝑚𝑖𝑛𝑖𝑛 :

🇫🇷 France

🇨🇦 Canada

🇨🇴 Colombie

🇳🇿 Nouvelle-Zélande



𝑇𝑜𝑢𝑟𝑛𝑜𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛 :

🇫🇷 France

🇳🇿 Nouvelle-Zélande

🇺🇸 États-Unis

❓ Vainqueur du barrage… pic.twitter.com/qGbCNlokxQ — FFF (@FFF) March 20, 2024

Dans des propos relayés par le quotidien national, le sélectionneur a confirmé sa décision. « Après l'épisode Côte d'Ivoire qui aurait pu perturber le groupe même si on a battu l'Allemagne (en demi-finale de Ligue des Nations), les snipers étaient dirigés sur moi… Je suis en fin de contrat le 31 août et pour être clair, j'ai annoncé à la FFF que je ne continuerai pas. Cela ne gênera personne, surtout pas les filles, qui sont habituées à changer de coach dans leur club. Le plus important, ce sont elles, pas le coach. Le plus important, dans le football féminin, c’est qu’il faut progresser. Quand je lis des commentaires, vous n'êtes jamais satisfaits, mais il faut y aller par étapes dans la vie. Il faut encore progresser, le football français n'est pas le meilleur football mondial. Cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas gagner des JO. Pourquoi je ne pas continue pas avec les Bleues ? Parce que mon contrat s'arrête le 31 août et que je retournerai dans le football masculin », a précisé Hervé Renard, qui sera donc resté un peu plus d'an à son poste.