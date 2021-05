Benzema régle l'embrouille Griezmann-Mbappé

Dans : Equipe de France.

Pour Dominique Sévérac, la présence de Karim Benzema en Bleu permettra de fluidifier le jeu, et ainsi ranimer la connexion entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, aujourd'hui presque inexistante.

La phrase disant que tout peut arriver dans le football aura rarement été aussi lourde de sens qu'au moment de l'annonce de la liste de Didier Deschamps. Rêvé par les amoureux du foot depuis plusieurs années, le retour de Karim Benzema en équipe de France a été rendu officiel par DD. Un choix fort de la part du sélectionneur, et approuvé par la majorité des Français. Auteur probablement de la meilleure saison de sa carrière, l'attaquant a échoué de peu avec le Real Madrid dans la lutte pour le titre, devancé par l'Atletico. Pour se réconforter, Karim Benzema aura l'occasion de briller lors de l'Euro, compétition qu'il aborde plein de confiance, tout comme l'équipe de France qui avec un trio Benzema - Mbappé - Griezmann bénéficie de l'une des toutes meilleures attaques du tournoi. Malgré leur talent respectif indéniable, les deux derniers cités ont de plus en plus de mal à cohabiter chez Bleus. Une anomalie que le madrilène pourrait corriger.

Benzema pour relancer Griezmann et Mbappé ?

À l'occasion de RTLFoot, Dominique Sévérac a évoqué les difficultés rencontrées par les deux joueurs pour se trouver sur le terrain. Selon lui, la présence de Karim Benzema pourrait tout changer. « Le staff a constaté qu'entre Griezmann et Mbappé, ça ne collait pas. Et que si on continuait comme ça, la fracture sportive allait s'agrandir. Sur le terrain, la relation technique elle est pauvre, entre les deux joueurs phare de l'équipe de France. Peut-être qu'en rajoutant un troisième larron, qui a beaucoup plus de puissance qu'un Olivier Giroud... En ajoutant un monstre, qui est pour moi le meilleur attaquant d'Europe avec Robert Lewandowski, peut-être que ça va obliger les deux à jours ensemble » a expliqué le journaliste. Lors de ses dernières apparitions avec la France avant sa mise à l'écart, Karim Benzema avait laissé entrevoir une complicité naissante avec Antoine Griezmann. Les récentes déclarations entre le 9 du Real et Kylian Mbappé font également penser que la connexion entre les deux sera très bonne. Avec un tel potentiel offensif, les Bleus font partie des favoris de la compétition, mais devront dans un premier temps sortir d'un groupe très relevé avec notamment l'Allemagne et le Portugal.