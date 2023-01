EdF : Wilfrid Mbappé a mis la France de côté, il s'explique

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Wilfrid Mbappé était consultant pour la télévision togolaise New World Sport. Mais le père de Kylian a refusé de travailler sur l'équipe de France.

Kylian Mbappé a assurément encore marqué l'histoire du football après sa Coupe du monde 2022 époustouflante au Qatar. Si le joueur du PSG n'aura pas pu glaner le titre avec ses coéquipiers, il aura néanmoins donné de fortes émotions aux fans et observateurs. C'était donc aussi le cas pour son père et représentant, Wilfrid, qui a tout fait pour suivre les exploits de son fils lors du Mondial au Qatar avec l'équipe de France. Pourtant, l'homme de 52 ans travaillait comme consultant pour New World Sport, une chaîne de télévision togolaise qui diffusait le tournoi dans 19 pays d'Afrique. Mais il a refusé de travailler pendant les matchs de l'équipe de France et la raison est bien simple.

Wilfrid Mbappé met les choses au clair

Lors de quelques mots échangés avec L'Equipe, Wilfrid Mbappé a en effet indiqué qu'il ne voulait pas avoir la tête au travail pour suivre le parcours de son pays. « C'était le deal de départ. J'ai voulu vivre les matchs de l'équipe de France pour moi. Je voulais qu'ils m'appartiennent. Si je travaillais dessus, ils ne m'appartenaient plus dans l'émotion. Je voulais les vivre comme papa, supporter, admirateur, pouvoir me lever et crier ! Je ne suis même jamais revenu dessus dans les débats après. (...) J'ai une vraie partie de moi avec Kylian. Je suis un peu sur le terrain », a notamment indiqué l'homme d'affaires, avant de revenir plus particulièrement sur les exploits de son fils : « Je trouve qu'on banalise trop souvent l'exceptionnel. Marquer des buts est très difficile, c'est la chose la plus dure du football. Même ceux qui peuvent paraître faciles ». Wilfrid Mbappé et le clan du joueur du PSG pourraient d'ailleurs encore faire parler d'eux dans les prochains mois, alors que l'avenir de Kylian ne semble pas encore fixé dans la durée au PSG, malgré sa récente prolongation de contrat.