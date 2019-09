EdF : Varane ne veut pas d'histoire avec ces deux Barcelonais

Dans : Equipe de France, Liga, Foot Europeen.

Pendant la Coupe du Monde 2018, Raphaël Varane a formé l’une des meilleures charnières centrales de la planète avec Samuel Umtiti.

Sauf que depuis quelques heures et la victoire contre l’Albanie (4-1), le défenseur du Real Madrid a changé de partenaire en sélection. Le joueur de 26 ans évolue toujours aux côtés d’un Barcelonais, mais plus le même. Puisque Clément Lenglet occupe désormais la place de central gauche chez les Bleus. En l’espace d’une saison, Lenglet a donc pris la place d’Umtiti au Barça puis en France. Un changement qui ne perturbe pas tellement Varane, auteur d’un très bon match samedi.

« Avec Lenglet, notre entente a été facile dans les déplacements et la complémentarité. Clément est un joueur très intelligent et attentif au fonctionnement. Nous avons beaucoup communiqué. Il y a eu de bonnes sensations. C'est un très bon relanceur aussi. C'est vrai que Clément est différent de Samuel. Chacun a ses qualités. Mais le plus important à nos postes est d'être complémentaires dans les déplacements, de s'entendre dans la couverture mutuelle, par rapport à la zone et au marquage », a avoué, en conférence de presse, l’ancien Lensois, qui vivra donc sa deuxième association avec Lenglet contre Andorre mardi, puisqu’Umtiti est déjà rentré à Barcelone à cause d'un hématome au pied droit.