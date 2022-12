EdF : Varane hausse le ton, le vestiaire a tremblé

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde après son succès face à la Pologne ce dimanche. Raphaël Varane et Didier Deschamps ont dû hausser le ton.

Les hommes de Didier Deschamps auront un énorme choc à jouer samedi soir prochain face à l'Angleterre. L'équipe de France a fait le travail ce dimanche contre la Pologne pour valider son ticket. Pourtant, tout n'aura pas été parfait pour l'équipe de France, surtout en première période. Peu inspirés et fébriles collectivement, les champions du monde auraient même pu encaisser un but. Heureusement, Hugo Lloris, Théo Hernandez et Raphaël Varane auront évité le pire. Un Raphaël Varane qui a dû hausser le ton dans les vestiaires à la pause. C'est en tout cas ce que révèle L'Equipe.

Varane hausse le ton, la France réagit

Raphaël Varane aurait poussé un énorme coup de gueule à la mi-temps de France - Pologne, afin de remobiliser tout le monde. 💥



Il n'y aurait pas eu le moindre bruit dans le vestiaire suite à son intervention.



Cela nous a plutôt bien réussi au final... 😊



(L'Equipe) pic.twitter.com/27mDDzqptD — Footballogue (@Footballogue) December 5, 2022

Le média indique en effet que le joueur de Manchester United n'a pas du tout apprécié le comportement de ses partenaires lors du premier acte. « On est en huitièmes de finale de Coupe du monde, on vit un rêve mais ce rêve peut s'arrêter à tout moment si on continue comme ça. On ne fait pas les efforts les uns pour les autres, on ne se replace pas comme il le faut. Je ne vise personne, je pense à tout le monde, les gars. Il faut montrer autre chose », aurait notamment indiqué Raphaël Varane. Un discours qui a fait mouche puisque l'équipe de France aura montré un visage bien plus consistant et convaincant en secondé période. A noter que Didier Deschamps a aussi échangé quelques mots avec ses joueurs, toujours d'après L'Equipe. Il a demandé à Antoine Griezmann d'arrêter de demander le ballon dans toutes les zones du jeu et de mieux couvrir le côté droit à la perte du ballon. Tout ceci pour éviter à Jules Koundé de se retrouver trop exposé. Des petits détails qui ont été corrigés et qui devront continuer de l'être avant d'affronter l'Angleterre, en forme et convaincue qu'elle peut battre l'équipe de France samedi prochain.