EdF : Une surprise face à l'Angleterre, Deschamps est cash

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps a ses certitudes avec le groupe des Bleus, et il compte bien en profiter pour mettre ses joueurs dans les meilleures dispositions. L'idée de changer les choses lui a bien trotté dans la tête, mais ce ne devrait pas être le cas.

Ce samedi, l’équipe de France défiera l’Angleterre à Al-Khor pour essayer de rejoindre les demi-finales de la Coupe du monde, et réussir pour la première fois de son histoire à valider ce billet deux fois consécutivement. La mission sera compliquée tant la formation des Three Lions semble avoir trouvé son rythme et son jeu. Mais c’est aussi le cas des Bleus qui, malgré l’échec du match sans enjeu face à la Tunisie, ont trouvé leur carburation. Le 11 de départ que Didier Deschamps va aligner pour cette rencontre est absolument sans surprise. Et ce malgré une perspective qui n’a pas été négligée par le staff tricolore. En effet, deux joueurs sont sur le coup d’une suspension en cas ce nouvel avertissement. Il s’agit de Jules Koundé et Aurélien Tchouaméni. Les cartons jaunes seront remis à zéro après les quarts de finale, en cas de qualification bien sûr.

Et c’est bien cela que Didier Deschamps a priorisé dans sa future composition d’équipe, quand la question s’est posée de savoir s’il remettait par exemple en selle Benjamin Pavard pour faire souffler Jules Koundé à un poste d’arrière droit où il n’est clairement pas à l’aise. Mais les deux anciens bordelais devraient bien débuter contre l’Angleterre, l’idée n’étant pas de changer une équipe qui fonctionne de la sorte. Quitte à faire des déçus à l’image du joueur du Bayern Munich, champion du monde en 2018 et titulaire en Russie, et qui a perdu sa place. « J’ai un peu discuté avec lui, évidemment qu’il est déçu, mais pour l’instant c’est un choix sportif qui est opéré. C’est l’avenir qui nous dira s’il reviendra ou pas », a reconnu Guy Stéphan, qui assure dans le même temps que l’ancien lillois a bien la tête aux Bleus et n’est pas non plus abattu d’avoir perdu sa place.

Une compo très très probable

Un effectif concentré donc, et des joueurs concernés, c’est ce dont Didier Deschamps aura besoin pour prendre le meilleur sur l’Angleterre. Car si le match face à la Tunisie a montré que les remplaçants n’avaient pas forcément le niveau des titulaires, les rencontres se gagnent désormais à 15 ou à 16 avec les nombreux changements autorisés. Et des places sont encore à gagner, notamment en cas de blessures ou de suspensions, si les Bleus venaient à poursuivre leur parcours encore quelques jours.

Le onze probable face à l'Angleterre : Lloris - Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Griezmann, Dembélé, Mbappé - Giroud