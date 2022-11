EDF : Une surprise colossale signée Deschamps en défense ?

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Didier Deschamps mettra fin au suspense mercredi soir en annonçant au JT de TF1 la liste des joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe du monde.

Selon les dernières indiscrétions, Didier Deschamps va sélectionner 24 ou 25 joueurs pour défendre les chances de l’Equipe de France au Qatar, alors qu’il est autorisé à convoquer jusqu’à 26 joueurs. Didier Deschamps ne s’en est jamais caché, il n’aime pas sélectionner plus de 23 joueurs mais l’incertitude autour de certains joueurs devrait le forcer à élargir son groupe. Parmi les incertains, on y retrouve le gardien Mike Maignan mais également le taulier défensif Raphaël Varane. Eloigné des terrains depuis deux semaines en raison d’une blessure musculaire, le défenseur de Manchester United devrait être opérationnel. Une très bonne nouvelle car son absence laisserait un grand vide. Dans le secteur défensif justement, Didier Deschamps pourrait réserver une très grosse surprise à un joueur encore jamais appelé en Equipe de France.

Simakan, la surprise de Deschamps pour le Qatar ?

A en croire les informations de Foot Mercato, ces dernières heures, la candidature de Mohamed Simakan a pris de l’ampleur dans les discussions entre Didier Deschamps et ses adjoints au moment de boucler la liste pour la Coupe du monde. « Auteur d'un gros début de saison, Simakan pourrait-être une alternative solide au poste de défenseur en EDF. Défenseur qui dispute le plus de duels cette saison en LDC (13 / matchs) et qui créé le plus d'occasion, il possède un profil et une polyvalence rare à ce poste » détaille le journaliste Santi Aouna, pour qui une convocation de Mohamed Simakan pour la Coupe du monde est clairement à l’ordre du jour. A un poste où Didier Deschamps a d’autres solutions (Saliba, Badiashile, Konaté, Kimpembe), le profil de Mohamed Simakan a retenu son attention. Suffisamment pour faire partie du voyage au Qatar ? Réponse mercredi à 20 heures…