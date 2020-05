EdF : Un calendrier révolutionnaire pour les Bleus ? La FIFA s’emballe

Dans : Equipe de France.

Privée de matchs depuis le mois de novembre dernier, l’équipe de France pourrait seulement rejouer un an plus tard. C’est en tout cas le plan proposé par la FIFA.

Il faudra sans doute patienter encore de longs mois pour revoir nos champions du monde sur les terrains. En raison de l’épidémie du covid-19, plusieurs rencontres internationales ont été annulées. Tandis que l’Euro 2020 a été reporté à l’année prochaine. On peut également prédire un report ou une annulation du rassemblement prévu en septembre prochain dans la mesure où certains championnats auront peut-être besoin des dates prévues. Mais quand les Bleus pourront-ils rejouer ? D’après le Daily Mail, au lieu de conserver les trêves habituelles, la FIFA propose de mettre en place un seul et unique rassemblement XXL entre les mois de novembre et décembre 2020.

Une longue période qui permettrait à chaque sélection de disputer jusqu’à huit rencontres, et notamment la Ligue des Nations. Seulement voilà, l’UEFA n’est pas du tout emballée. L’instance européenne préférerait créer deux trêves internationales pendant la saison prochaine. Et surtout, elle souhaiterait conserver le format de sa Ligue des Nations dont la phase finale est prévue entre le 2 et le 6 juin, soit juste avant le début de l’Euro qui commencera le 11 juin. Voilà qui annonce un sacré casse-tête et des polémiques pour les instances, à qui l’on reproche d’imposer des rythmes fous aux joueurs.