EdF : Tolisso a failli concurrencer Stéphane Plaza et pas Pogba

Dans : Equipe de France, OL.

Son transfert de l'Olympique Lyonnais au Bayern Munich lors du mercato 2017 a permis à Corentin Tolisso de franchir un palier supplémentaire, le milieu de terrain intégrant durablement l'équipe de France, au point de désormais pouvoir aisément prétendre à une place dans le onze de départ de Didier Deschamps. Mais, si Corentin Tolisso en est arrivé là, il le doit à son talent de footballeur, évidemment, mais également à des parents qui ont réussi à lui faire garder certaines valeurs, et notamment le travail.

Dans Le Progrès, la maman de Corentin Tolisso avoue qu'elle a toujours voulu que son fils, alors en formation à l'OL, décroche son bac et réfléchisse à un autre métier que footballeur au cas ou les choses ne se seraient pas déroulés comme il l'espérait à Lyon. « C’est quelqu’un de téméraire, la difficulté ne va pas l’arrêter. À l’école, sa sœur, apprenait plus facilement, mais il ne rechignait pas à travailler. Nous ne voulions pas qu’il lâche ses études, et il a obtenu le bac ES avec mention. Il pensait même devenir agent immobilier », explique, dans le quotidien régional, Marie-Chantal Tolisso, qui se prépare à faire en famille le déplacement jusqu'en Russie pour le Mondial. Stéphane Plaza peut dormir tranquille.