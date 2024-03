EdF ‍: Thierry Henry privé d’un taulier aux JO, il va pleurer

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Dans les semaines à venir, le casse-tête de la liste pour les Jeux Olympiques va se poser pour Thierry Henry, qui va devoir convaincre les clubs de libérer les joueurs qu’il souhaite sélectionner. En ce qui concerne William Saliba, les discussions avec Arsenal s’annoncent compliquées.

A en croire les informations du Parisien, Thierry Henry a fait son choix en ce qui concerne les trois joueurs de plus de 23 ans sélectionnables pour les Jeux Olympiques avec l’Equipe de France. Le sélectionneur des Espoirs souhaite convoquer Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Antoine Griezmann. Les trois joueurs ont déjà exprimé par le passé leur désir de disputer les Jeux Olympiques, il ne reste plus qu’à convaincre leurs clubs respectifs. Mais au-delà des trois « jokers », Thierry Henry et la Fédération française de Football vont croiser les doigts pour que les autres joueurs sélectionnés soient également libérés par leurs clubs, qui n’ont aucune obligation à ce sujet puisque les Jeux Olympiques ne sont pas une compétition de la FIFA. Parmi les joueurs de moins de 23 ans que Thierry Henry souhaite sélectionner, on y retrouve William Saliba, qui est actuellement l’un des meilleurs défenseurs centraux de Premier League.

Vincent Duluc souhaite bien du courage à Thierry Henry pour obtenir gain de cause auprès de son ancien club. Dans l’Equipe du Soir, le journaliste a estimé qu’il était quasiment impossible que les Gunners donnent leur feu vert pour libérer l’ancien défenseur de l’OM et de Saint-Etienne au moment des Jeux Olympiques, et cela malgré l’influence de Thierry Henry auprès des Gunners. « Saliba aux JO ? Jamais. Arsenal, ce n’est pas le genre à faire plaisir. Arsène Wenger ne faisait pas souvent plaisir à l’Equipe de France quand il était entraîneur des Gunners. Malgré la présence de Thierry Henry chez les Bleuets, qui va venir taper à la porte d’Arsenal pour avoir Saliba, je ne pense pas que ce sera plus facile. Je n’y crois pas, à ce que le club londonien libère le joueur pour les JO » a estimé Vincent Duluc, spécialiste des Bleus et du football anglais, et qui considère Arsenal comme un club très dur en négociations et qui ne fera aucun cadeau à Thierry Henry et à la France. Un premier coup dur en perspective pour la sélection tricolore aux Jeux ?