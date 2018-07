EdF : Thibaut Courtois est désolé pour la polémique avec la France

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Après la défaite face à la France, le gardien de but de la Belgique et de Chelsea avait remis en cause la performances des Bleus, ce qui lui avait valu de chaudes réponses venues des Tricolores, et notamment d'Antoine Griezmann qui avait rappelé à Thibaut Courtois que Chelsea ne jouait pas non plus comme le Barça. Ce samedi, après la victoire belge contre l'Angleterre, le portier des Diables Rouges est revenu sur cette polémique et a reconnu qu'il avait eu tort de réagir comme cela dans le feu de l'action.

« J’ai réagi un peu trop fort, et j’ai vu les réactions, les Français m’ont un peu tué (sourire) Il faut comprendre que je rentrais aux vestiaires deux minutes après une élimination en demi-finale où j’avais senti que l’on n’était pas plus mauvais que la France. J’aime bien Antoine (Griezmann), je le connais bien et je sais bien qu’il n’a pas dit cela dans le mauvais sens (...) Je sais bien que Chelsea ne joue pas comme Barcelone, c’est clair, mais chaque équipe se met en place, et la France a tout fait pour nous empêcher d’entrer dans notre jeu. Le mot anti-foot n’était pas bien utilisé (...) C’est un malentendu et j’ai réagi trop fort, je peux dire que je suis désolé », a confié, sur BeInSports, le portier belge.